Нападение на мечеть в Иране: открывший стрельбу представился гражданином Таджикистана

CentralAsia (KG) - Власти Ирана арестовали по подозрению в причастности к теракту в мечети Шах-Черах в городе Шираз восемь человек. Агентство «Мизан» со ссылкой на прокурора провинции Фарс сообщает, что все задержанные – иностранные граждане. Об этом сообщает радио «Озоди».

Главный прокурор иранской провинции Фарс Казем Мусави сообщил, что открывший стрельбу в мечети 13 августа, «сразу был арестован и его доставили на допрос». В ходе допроса он представился как гражданин Таджикистана, добавил Мусави.

Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение на святилище Шах-Черах.

Группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за предыдущее нападение на эту мечеть в октябре прошлого года, в результате которого погибли 15 человек.

ИГ ранее заявило о других нападениях в Иране, включая два смертоносных взрыва в 2017 году, целью которых были парламент Ирана и могила основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни.

В июле текущего года власти казнили двух мужчин, обвиненных в нападении 27 октября 2022 года – Мохаммеда Ромиза Рашиди и Наъима Хашема Кетали. Трое других фигурантов дела были приговорены к 5, 15 и 25 годам лишения свободы по обвинению в принадлежности к ИГ.

Иранские правозащитники назвали приговор Революционного суда Ирана необоснованным, заявив, что задержанные оговорили себя под пытками.

После первого нападения иранские власти несколько раз сообщили об аресте напавших, отметив, что все они являются боевиками Хорасанской ячейки ИГ. Основным фигурантом нападения, по официальным данным, был гражданин Таджикистана, его действия координировал гражданин Азербайджана.

Иранские СМИ тогда опубликовали фото паспортов нападавших. Так, согласно информации, имя одного из главных исполнителей этого нападения - Комрон Субхон, 23-летний гражданин Таджикистана. Паспорт выдан 8 сентября 2017 года ОМВД города Гиссар. Агентство «Тасним» сообщило, что Комрон Субхон по прозвищу «Абу Аиша» скончался в больнице спустя несколько дней после нападения от ранений, полученных во время ареста.

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