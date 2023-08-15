МЧС России сообщило о 35 погибших после взрыва АЗС в Махачкале

- Азия и мир, происшествия
- 14:23, 15 августа 2023
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CentralAsia (CA) - При взрыве в Махачкале погибли 35 человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на МЧС России.
Ранее Минздрав сообщал о 33 погибших, из них трое были детьми.
Во время взрыва пострадали 80 человек — 17 лечатся амбулаторно, 63 — в больнице. Из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 16 человек — дети, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
На место выехали специалисты Федерального центра медицины катастроф и из московских больниц.
Взрыв на автозаправке «Нафта-24» на севере Махачкалы произошел примерно в 22:00 14 августа. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.
Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что взрыв произошел из-за детонации емкостей напротив автозаправки. В районе отключили подачу газа из-за угрозы повторного взрыва.