МЧС России сообщило о 35 погибших после взрыва АЗС в Махачкале

// РИА Новости

CentralAsia (CA) - При взрыве в Махачкале погибли 35 человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на МЧС России.

Ранее Минздрав сообщал о 33 погибших, из них трое были детьми.

Во время взрыва пострадали 80 человек — 17 лечатся амбулаторно, 63 — в больнице. Из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 16 человек — дети, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На место выехали специалисты Федерального центра медицины катастроф и из московских больниц.

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» на севере Махачкалы произошел примерно в 22:00 14 августа. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что взрыв произошел из-за детонации емкостей напротив автозаправки. В районе отключили подачу газа из-за угрозы повторного взрыва.