экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Касым-Жомарт Токаев принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, сообщает Акорда.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.

Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актеров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль закона «О кинематографии», обеспечивающего условия для развития данной отрасли и позволяющего привлекать зарубежных специалистов.

Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com