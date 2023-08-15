Посольство США предупредило узбекистанцов о лишении Green Card за поддельные документы

CentralAsia (UZ) - Посольство США в Ташкенте предупреждает победителей программы Diversity Visa (Green Card) о том, что предъявление поддельных документов на собеседовании может повлечь за собой лишение права на получение визы на постоянной основе.

«Не рискуйте пожизненным запретом на выдачу визы. Не доверяйте третьим лицам, которые советуют вам предоставлять фальшивые документы или неправильную информацию при подаче заявления на визу», - говорится в сообщении посольства.