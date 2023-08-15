Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

CentralAsia (CA) - Жаркая погода в Москве продлится до выходных, температура к пятнице поднимется до +31 градуса, но уже в выходные произойдет понижение температуры, в воскресенье столбики термометров опустятся до +20…+25 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Жаркая погода началась в Москве с сегодняшнего дня, температура выше нормы на 3 градуса, и, постепенно, к пятнице, аномалия температуры дорастет до 5-6 градусов. Сегодня +24…+26 градусов, и дальше каждый день температура будет повышаться на один градус - в четверг +27…+29, а в пятницу +29…+31 градус», - сказал Вильфанд.

До конца недели будет солнечно. Ночные температуры в столичном регионе будут в районе плюс 13-15 градусов.

Однако, как уточнил Вильфанд, в выходные погода начнет меняться.

«В субботу температура будет выше нормы примерно на 3-4 градуса, но уже не +29…+31 градус, а около +25…+26 градусов, увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь», - сказал Вильфанд.

В воскресенье произойдет «более радикальное понижение температуры». Максимальная температура будет около +20…+25 градусов. Таким образом, температура понизится примерно на 6-7 градусов и придет к своей норме.