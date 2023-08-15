Объем ВВП Таджикистана за 6 месяцев составил $4,9 млрд

Душанбе

CentralAsia (TJ) - Объем валового внутреннего продукта Таджикистана за шесть месяцев 2023 года составил 54,2 млрд сомони (4,9 млрд долларов), а темп его роста – 8,3%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр финансов Файзиддин Каххорзода, передает агентство «Ховар».

Министр добавил, что в этот период развитие было обеспечено в основном за счёт производства промышленной продукции – 10,3%, грузооборота – 12,3%, пассажиропотока – 19,6%, сельского хозяйства – 7,9%, строительства – 27,1%, товарооборота – 11,8%, во всех сферах обслуживания – 5,5%.

Объём внешнеторгового оборота за этот период составил 3415 млн долларов, что меньше аналогичного периода прошлого года на 98,1 млн долларов, или на 2,8%. За отчетный период из страны экспортировано товаров и продукции на сумму 678,6 млн долларов, а в страну ввезено товаров и продукции на сумму 2736,4 млн долларов. Это больше на 438,4 млн долларов или на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения