Сегодня стартуют Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023»

CentralAsia (MNG) - 16 августа стартуют Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023» Церемония открытия Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор-2023» начнется сегодня по улан-баторскому времени в 20:23 на Центральном стадионе. Монголия будет принимать Игры до 23 августа.

На Играх юные спортсмены из девяти национальных олимпийских комитетов восточноазиатского региона будут соревноваться в 12 видах спорта.

Во вторник более 170 представителей шести национальных олимпийских комитетов прибыли в Монголию.

Президент Национального олимпийского комитета Гонконга (Китайская Республика) г-н Тимоти Цун Тин пришел вместе с более чем 70 спортсменами, тренерами и другими формальными участниками бадминтона, баскетбола 3х3, футбола, дзюдо, настольного тенниса и киберспорта.

Из Японии прибыл г-н Ёкои Ютака, член совета EAOC. Он возглавит делегацию из 24 команд и спортсменов, занимающихся тхэквондо и настольным теннисом.

Представитель Южной Кореи г-н Ха Чул Вон, член постоянных комитетов EAOC, а также президент Национального комитета олимпийских игр г-н Блас Педро Рикардо Крус украсят свое присутствие в Монголии в качестве представителя Гуама.

В этот конкретный день из Макао, Китай, пришли 50 команды, спортсмены и сотрудники по баскетболу, волейболу и футболу.

Кроме того, в Монголию прибыли уважаемые представители Китайского Тайбэя, г-н Линь Хун-Доу, вице-президент EAOC, а также г-жа Сюй Сяо-Цзы, член совета EAOC. Вместе с волейбольной командой их будут сопровождать участники программы «Молодые репортеры» Ма Джен-Цо и Ван И-Тун.

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