Премьер Монголии поручил подготовиться к зимнему туризму

CentralAsia (MNG) - Основываясь на признании мероприятий «Добро пожаловать в Монголию» на международном туристическом рынке, необходимо как можно скорее разработать концепцию и стратегию зимнего туризма и начать предпринимать необходимые шаги для ее реализации», — заявил премьер-министр Монголии г-н Х. Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамрай, и назначил соответствующих должностных лиц в ходе второго заседания Национального комитета по развитию туризма 14 августа.

«По мере увеличения числа туристов вопрос санузлов становится все более актуальным. На основе отзывов туристов вдоль ключевых туристических направлений построены современные санитарно-бытовые объекты», — отметил премьер-министр и глава Нацкомитета по развитию туризма, поручив чиновникам произвести расчеты для полного решения вопроса санитарно-бытовых объектов, изучить об известных международных консалтинговых компаниях в сфере туризма, которые имеют потенциал для сотрудничества в проведении оценки текущего состояния туристического сектора Монголии и определении туристических брендов.

Премьер-министр также подчеркнул важность неуклонного развития туристического сектора на основе государственно-частного партнерства путем активизации реализации недавно пересмотренного Закона о туризме, передачи управления туристической деятельностью профессиональной ассоциации и совершенствования соответствующих законов, политик и нормативных актов.

В этом году Монголия приняла 387 034 туристов, и ожидается, что к октябрю их число достигнет 500 тысяч.

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