В Монголии произошло ДТП, в котором пострадали семь жителей Бурятии

- Монголия, происшествия
- 6:50, 16 августа 2023
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CentralAsia (MNG) - Об этом сообщила министр здравоохранения республики Бурятии Евгения Лудупова.
Как сообщила министр республики Бурятии, пострадавшие ранее в экстренном порядке были госпитализированны в больницу г. Дархан, где им была оказана экстренная медицинская помощь и в течение 16 часов были подготовлены к медицинской эвакуации.
Вчера, 14 августа, пострадавших силами медицинской службы Монголии доставили до границы России, где уже ждали четыре выездные бригады Территориального центра медицины катастроф и Кяхтинской центральной районной больницы. Затем пациентов доставили в Улан-Удэ.
- Во время медицинской эвакуации продолжалась противошоковая терапия, мониторинг жизненно важных параметров. В результате оперативное взаимодействие специалистов Монголии и министерства здравоохранения Бурятии обеспечило своевременную и безопасную эвакуацию пострадавших на родину, - написала Евгения Лудупова на своей странице в соцсети.
Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления, а также поблагодарила коллег за слаженную работу.