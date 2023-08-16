Более 68 000 туристов из Южной Кореи приехали в Монголию

CentralAsia (MNG) - В связи с объявлением 2023-2025 годов «Годом посещения Монголии» в Монголии усилена подготовка к приему иностранных туристов. В этом контексте мы работаем над целью обеспечения экономического роста в сфере туризма как приоритетного направления развития.

Министерство окружающей среды и туризма сообщило, что в этом году Монголия планирует принять 150 000 туристов из Южной Кореи.

Только в июле этого года из Южной Кореи приехало 32,8 тысячи туристов.

За первые семь месяцев текущего года Монголию посетило 323,9 тыс. иностранных туристов. По странам 129 тыс. туристов из России, 68,8 тыс. из Кореи, 52,2 тыс. из Китая, 12,8 тыс. из Казахстана, 9,1 тыс. из Японии, 8,4 тыс. из Америки, 4,3 тыс. из Беларуси, 4,2 тыс. из Германии, 3,4 тыс. из Франции, 2,8 тыс. тысяч из Турции приехали в Монголию.

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