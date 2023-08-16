Монголия впервые приняла участие в Восточном фестивале в Канаде

CentralAsia (MNG) - В рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой Посольство Монголии в Канаде впервые приняло участие в Восточном фестивале, проходившем в Монреале, Канада, 10-13 августа 2023 г., и продвигал историю, культуру, традиции и интеллектуальные произведения Монголии и монгольского народа.

Монгольский ансамбль народного танца «Сувд» и канадская артистка Жюли Руссо очаровали гостей монгольской музыкой и танцем.

Кроме того, Жан-Фредерик Легар Трембле, журналист и политический обозреватель самой читаемой в Канаде газеты LaPresse, Джереми Ле Блан-Гутье, докторант Монреальского университета, и путешественник Шарль Роберж, автор книги «Монголия — чудесное путешествие, в страну бурных песков», в числе гостей фестиваля, ознакомили с современным состоянием жизни, культуры, политики и общества монгольского народа и провели интересную беседу.

Посольство Монголии в Канаде успешно приняло участие в указанном мероприятии в сотрудничестве с Монголо-канадской ассоциацией в Квебеке, Советом монгольского отделения стрельбы из лука и компанией Groovy Yurts, которая представляет монгольский гэр (юрта) в Канаде и знакомит с ним канадцев.

источник: МИД Монголии

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