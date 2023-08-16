Канадская компания обновляет ТЭО золотого рудника в Монголии

CentralAsia (MNG) - Канадская горнодобывающая компания Erdene Resource Development (ERD) работает над получением первого потока золота и денежных средств на руднике Баян-Хөндий (Богатая долина) в Монголии примерно через два года, заявил во вторник президент и главный исполнительный директор Питер Акерли.

Баян-Хөндий станет одним из открытых золотых рудников с самым высоким содержанием золота в мире и крупнейшим производителем первичного золота в Монголии, когда он будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Согласно обновленному технико-экономическому обоснованию, рудник будет производить в среднем 74 200 унций в год при совокупных затратах на содержание в размере 869 долларов США на унцию в течение 6,5 лет эксплуатации рудника.

Общее количество добытых унций увеличилось до 476 000 унций, что на 25% больше по сравнению с технико-экономическим обоснованием 2020 года, благодаря включению дополнительных ресурсов из Баян-Хөндий и месторождения Бараан адуун дэл (Грива Темной Лошади).

Недавно опубликованное исследование подтвердило сильные экономические показатели проекта с базовой чистой приведенной стоимостью после уплаты налогов в размере 170 миллионов долларов США с использованием 5%-ного дисконта и внутренней нормы прибыли 35,5%.

«Баян-Хөндий — это первая разработка в том, что, как мы ожидаем, станет крупномасштабным горнодобывающим комплексом в Юго-Западной Монголии. У нас есть множество возможностей для расширения, поскольку мы продолжаем добавлять ресурсы драгоценных и неблагородных металлов посредством разведки», — продолжил Акерли.

«Благодаря нашему стратегическому альянсу с MMC, крупнейшей независимой горнодобывающей компанией Монголии, мы быстро движемся к производству. Ведутся ранние строительные работы, и мы с нетерпением ожидаем получения первого притока золота и денежных средств в 2025 году, в то время как мы продолжаем разведку, открытие и разработку других месторождений полезных ископаемых в нашем минеральном районе Хөндий (Долина)».

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