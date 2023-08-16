Монгольский школьник завоевал бронзу на командном чемпионате мира ФИДЕ среди школьников

CentralAsia (MNG) - С 3 по 8 августа 2023 года в Актау, городе Казахстана, прошел первый командный чемпионат мира ФИДЕ среди школьников. В этом престижном чемпионате приняли участие более 50 команд, каждая из которых представляет школы со всего мира.

Сборную Монголии тренирова Галмандах Бадрах. Лучшее выступление команды показал Данзанжунай Ганбат, завоевавший бронзовую медаль на четвертой доске. По общему результату сборная Монголии заняла 10-е место.

Команды состояли из четырех основных игроков, одного резервного и одного неигрового капитана.

Команды соревновались в двух возрастных категориях: U12 и U18. Примечательно, что многие из этих команд ранее побеждали в своих национальных школьных чемпионатах по шахматам. Командный чемпионат мира ФИДЕ среди школьников занимает особое место как вершина школьных шахматных соревнований в мире.

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