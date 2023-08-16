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В этом новом учебном году в Монголии в первый класс пойдут более 73 тыс. детей

CentralAsia (MNG) -  Продолжается регистрация первоклассников. Регистрация началась 15 августа, то есть вчера. Дети, поступающие в первый класс по всей стране, регистрируются через платформу E-Mongolia.

В этом учебном году в стране насчитывается 302 226 детей детсадовского возраста.

На сегодняшний день 89 999 детей по всей стране зарегистрировались онлайн для посещения детского сада.

Однако в 2023-2024 учебном году в общеобразовательных школах будут обучаться 781 178 учащихся. 73 900 из них пойдут в первый класс.

В первый класс будут зачислены дети, родившиеся в период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

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