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В Грузии сорвали концерт американской группы The Killers из-за российского барабанщика

CentralAsia (CA) -  В Грузии сорвали концерт американской группы The Killers из-за того, что барабанщику из России позволили выйти на сцену.

Один из зрителей развернул плакат «If you let me I’ll be your drummer tonight» («Если вы позволите, сегодня я буду вашим барабанщиком»). Вокалист группы заметил баннер и пригласил поклонника на сцену. После этого Брэндон Флауэрс спросил, откуда приехал мужчина. Барабанщик ответил, что из России. На это рокер ответил, что для него это не проблема, и спросил у зрителей, приемлемо ли, что они сыграют вместе.

После этого присутствующие начали выкрикивать ругательства и покидать арену. Однако американские исполнители все же сыграли одну песню с российским барабанщиком.

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