В Узбекистане во время футбольного матча на поле сел вертолет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане во время футбольного матча молодежных команд (U21) "Кызылкума" и "Металлурга" на поле сел вертолет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу команды из Бекабада.

Матч проходил на стадионе в Навоийской области. Вертолет в расцветке Uzbekistan Airways сел на площадке сразу за воротами. Из-за этого футболистам пришлось прервать матч.

На данный момент неизвестно, по какой причине вертолет совершил посадку на футбольном поле.