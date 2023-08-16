В Узбекистане во время футбольного матча на поле сел вертолет
- Узбекистан, происшествия
- 11:25, 16 августа 2023
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане во время футбольного матча молодежных команд (U21) "Кызылкума" и "Металлурга" на поле сел вертолет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу команды из Бекабада.
Матч проходил на стадионе в Навоийской области. Вертолет в расцветке Uzbekistan Airways сел на площадке сразу за воротами. Из-за этого футболистам пришлось прервать матч.
На данный момент неизвестно, по какой причине вертолет совершил посадку на футбольном поле.
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