Экспорт угля Монголии превышает план на 2023 год

CentralAsia (MNG) - Экспортеры угля из Монголии с 4 по 10 августа перевезли 11 313 грузовиков, 797 контейнеров и 957 AGV (автоматизированных управляемых транспортных средств) угля.

За указанный период было экспортировано 1 457,4 тысячи тонн угля, что на 76,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Министерства горной и тяжелой промышленности, экспорт угля в объеме 37 476,3 тыс. тонн с начала текущего года вдвое превышает показатель аналогичного периода предыдущего года и уже превысил план на 2023 год.

Что касается медного концентрата, то за отчетный период было экспортировано 296 грузовиков и 153 контейнера. Всего с начала текущего года экспортировано 931,5 тыс. тонн медного концентрата.

Что касается железной руды и концентрата, то было перевезено 20 грузовиков и 1480 контейнеров. Всего с начала 2023 года было экспортировано 3 284,2 тысячи тонн железной руды, что на 39 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

С начала 2023 года, по состоянию на 10 августа, ЦБ закупил 9,53 тонны золота.

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