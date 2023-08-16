экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции зарегистрирован новый температурный рекорд — 49,5°C

CentralAsia (CA) -  Под воздействием аномальной жары 15 августа в Турции побит температурный рекорд, написал в своем Твиттере 16 августа министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

«По данным Главного управления метеорологии Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, самая высокая температура была зафиксирована 15 августа в районе Сарыджакая провинции Эскишехир и составила 49,5°C», - написал Озхасеки.

Министр экологии Турции призвал всех быть внимательными к целям «Нулевые выбросы загрязняющих веществ» и «Зеленое развитие», которые президент Турции поставил на 2053 год.

Предыдущий температурный рекорд был зарегистрирован 20 июля 2020 года районе Джизре в провинции Ширнак. Он составлял 49,1°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com