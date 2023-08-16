В Турции зарегистрирован новый температурный рекорд — 49,5°C

CentralAsia (CA) - Под воздействием аномальной жары 15 августа в Турции побит температурный рекорд, написал в своем Твиттере 16 августа министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

«По данным Главного управления метеорологии Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, самая высокая температура была зафиксирована 15 августа в районе Сарыджакая провинции Эскишехир и составила 49,5°C», - написал Озхасеки.

Министр экологии Турции призвал всех быть внимательными к целям «Нулевые выбросы загрязняющих веществ» и «Зеленое развитие», которые президент Турции поставил на 2053 год.

Предыдущий температурный рекорд был зарегистрирован 20 июля 2020 года районе Джизре в провинции Ширнак. Он составлял 49,1°C.