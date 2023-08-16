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В Алматы граждане Таджикистана похитили земляка и требовали выкуп 20 тыс. долларов

CentralAsia (KZ) -  В Алматы граждане Таджикистана похитили земляка и требовали выкуп в размере 20 тыс. долларов США, пишет информационный медиа-портал Polisia.kz.

В полицию обратился земляк похищенного гражданина Таджикистана М., 1991 года рождения, о его исчезновении. По словам мужчины, 13 августа его друг вышел на встречу и не вернулся.

«В первую очередь был установлено, что гражданина М. похитили, далее мы установили, где его держат взаперти. Съемная квартира расположена в Медеуском районе мегаполиса. При содействии полицейского спецназа проведена спецоперация», - сказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

В результате были задержаны 6 граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника с целью выкупа. Они его избивали, и весь это процесс снимали на видео.

Подозреваемые взяты под стражу. Они водворены в изолятор временного содержания. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, сообщает казахстанский медиа-портал.

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