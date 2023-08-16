Министр обороны Китая посетит Беларусь
- Азия и мир, политика
- 14:23, 16 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Член Центрального военного совета, Госсовета, министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу 16-18 августа посетит Беларусь с официальным визитом.
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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