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Министр обороны Китая посетит Беларусь

CentralAsia (CA) -  Член Центрального военного совета, Госсовета, министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу 16-18 августа посетит Беларусь с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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