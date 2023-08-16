Министр обороны Китая посетит Беларусь

CentralAsia (CA) - Член Центрального военного совета, Госсовета, министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу 16-18 августа посетит Беларусь с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, в ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь.