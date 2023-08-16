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В Туркменистане утром 16 августа произошло землетрясение магнитудой 5,2 

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане в 6:37 16 августа землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр расположен в 31 километре от города Туркменбаши на глубине 44,8 километра, сообщает Turkmen News.

Землетрясение не причинило разрушений, но толчки были ощутимы.

«Трясло горизонтально и ритмично, как маятник. Встать с постели было страшно. К счастью, море все сглаживает», - сообщают очевидцы.

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