В Туркменистане утром 16 августа произошло землетрясение магнитудой 5,2

CentralAsia (TM) - В Туркменистане в 6:37 16 августа землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр расположен в 31 километре от города Туркменбаши на глубине 44,8 километра, сообщает Turkmen News.

Землетрясение не причинило разрушений, но толчки были ощутимы.

«Трясло горизонтально и ритмично, как маятник. Встать с постели было страшно. К счастью, море все сглаживает», - сообщают очевидцы.