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В Душанбе в сентябре пройдет Пятая консультативная встреча глав ЦА

CentralAsia (KZ) -  В Душанбе 14-15 сентября пройдет пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Как передает информагентство «Азия-Плюс», пятая консультативная встреча высокого уровня пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Чтобы провести эту встречу на высоком уровне, идет подготовка и постоянное сотрудничество, сообщил Мухриддин.

Ранее, 20-21 июля, в Чолпон-Ате прошла четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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