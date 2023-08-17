ЦИК Украины оценила стоимость выборов в 2024 году в $265 млн

CentralAsia (CA) - Ориентировочный объем расходов на выборы на Украине в 2024 году составит более 9,8 млрд гривен (более $265 млн), сообщает РБК со ссылкой на поставление Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК).

По данным ЦИК, для проведения выборов президента Украины потребуется более 5,4 млрд гривен ($146 млн), для выборов народных депутатов — более 3,7 млрд гривен ($101 млн), для выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав — более 7,6 млн гривен (более $206 тыс.). Кроме того, дополнительные расходы на выборы депутатов местных советов составят около 653 млн гривен (более $17 млн).

Выборы в Верховную раду Украины планировалось провести 29 октября 2023 года, срок полномочий нынешнего состава Рады истечет в 2024 году.

Однако в связи с продлением в стране военного положения до 15 ноября выборы не состоятся. Конституция Украины запрещает проводить любые выборы во время военного положения. Президент Украины Владимир Зеленский весной говорил, что власти не станут нарушать основной закон.

Продление военного положения может помешать и проведению президентских выборов, писало украинское издание «Страна». Они должны пройти в марте 2024 года, но кандидаты рискуют не успеть провести предвыборную кампанию.