63 мигранта предположительно погибли в Атлантическом океане
- Азия и мир, происшествия
- 11:00, 17 августа 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Предполагается, что 63 мигранта погибли на борту каноэ, которое покинуло побережье Сенегала в начале июля и было найдено 14 августа у Кабо-Верде. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на Международную организацию по миграции.
Выжили 38 человек, в том числе четверо детей в возрасте от 12 до 16 лет.
Судно было замечено в понедельник в Атлантике примерно в 277 км от острова Сал Кабо-Верде испанским рыболовным судном, которое предупредило власти Кабо-Верде.
Помимо 38 выживших спасатели обнаружили останки еще семи человек. Согласно показаниям выживших, судно покинуло населенный пункт Фасс-Бойе на побережье Сенегала 10 июля со 101 пассажиром на борту. Таким образом, 56 человек пропали без вести.
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