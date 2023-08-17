С помощью новой услуги электронного правительства казахстанцы смогут поменять ФИО и другие данные онлайн

CentralAsia (KZ) - На портале Электронного правительства eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти. Об этом сообщает оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» Казахстана АО «НИТ».

С помощью новой услуги «Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния» можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов. Но для изменений данных, например, смены ФИО нужны достаточно оснований, отсутсвие спора между заинтересованными лицами и подтверждающие документы.

«Многие казахстанцы не знают, что при желании в актовых записях можно внести изменения самостоятельно на eGov.kz. Этим самым вы подаете заявку также на перевыпуск свидетельства о рождении, о заключении брака и о расторжении брака с внесенными изменениями в документах. К примеру, если раньше чтобы самому поменять фамилию приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях», - отметил председатель Правления АО «НИТ» Ростислав Коняшкин.

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