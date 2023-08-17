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Туризм приносит налоговые поступления в размере ₮63,6 млрд

CentralAsia (MNG) -  Монгольские предприятия, работающие в сфере туризма, заплатили налогов на сумму 63,6 млрд тугриков по состоянию на первую половину этого года.

Если взять налоговые платежи туристического сектора за последние три года:

  • В 2019 году 1320 компаний и организаций выплатили 87,1 млрд тугриков,
  • В 2020 году 1348 компаний и организаций выплатили 47,1 млрд тугриков,
  • В 2021 году 1401 компания и организация выплатили 65 миллиардов тугриков,
  • В 2022 году 1637 компаний и организаций выплатили 94,2 млрд тугриков,
  • По состоянию на первые шесть месяцев 2023 года 1376 организаций внесли в государственный бюджет 63,6 млрд тугриков.

В первом полугодии 2023 года, по сравнению с этим периодом последних 3 лет, налоговые поступления туристического сектора увеличились и имеют тенденцию превышать предыдущие показатели. В будущем количество туристов, приезжающих в Монголию, будет увеличиваться, а индустрия туризма окажет значительное влияние на экономику Монголии, прогнозирует Министерство окружающей среды и туризма.

Правительство сделало сектор туризма приоритетом экономики и объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии». В этом году поставлена ​​цель «один миллион» туристов, и на сегодняшний день Монголию уже посетило более 390 000 туристов.

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