МИД Азербайджана раскритиковал Армению за попытку использовать Совбез ООН в целях шантажа

CentralAsia (KG) - Министерство иностранных дел Азербайджана сделало заявление относительно обсуждений в Совете Безопасности ООН, состоявшихся 16 августа 2023 года.

Текст заявления: «Попытка Армении использовать Совет Безопасности ООН в своей кампании шантажа в очередной раз потерпела неудачу. Такое манипулирование и использование Арменией этого высокого органа не только контрпродуктивно, но и крайне деструктивно с точки зрения продвижения повестки постконфликтной нормализации».

16 августа в Совбезе ООН по предложению Армении прошло заседание по вопросу Карабаха.

«Азербайджан надеется, что Армения, наконец, осознает, что путь к решению лежит в конструктивном взаимодействии и добросовестном соблюдении международного права и обязательств, взятых в этих рамках. Как подчеркивали многие члены Совета Безопасности ООН, основой мира и стабильности в регионе является признание суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на деле», - говорится в заявлении МИД.

По мнению вншнеполитического органа, дебаты в очередной раз показали, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди (путь в Карабах со стороны Азербайджана — прим. ред.) положительно воспринято международным сообществом, и необходимо окончательно отказаться от препятствий Армении в этом отношении, чтобы обеспечить законную и прозрачную доставку товаров в Карабах.

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