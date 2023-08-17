Международный бизнес-журналист и ведущий CNN Ричард Квест сообщает из Монголии

CentralAsia (MNG) - Ричард Квест (Richard Quest), международный бизнес-журналист CNN и ведущий программы Quest Means Business, прибыл в Монголию.

My Mongolia odyssey continues with the famous Mongolian horses. Hardy used to harsh weather and can ride upto 45km a day pic.twitter.com/Znc0QZ7IE6 — Richard Quest (@richardquest) August 16, 2023

Ричард Остин Квест (родился 9 марта 1962 г.) — британский журналист и непрактикующий адвокат, работающий ведущим новостей на CNN International. Он также является главным редактором CNN Business.

Во время своего пребывания в Монголии Ричард Квест начал транслировать информацию с целью подготовки новостей, отчетов и программ об экономической среде, иностранных инвестициях и возможностях сотрудничества, а также узнавать о новых событиях в нашей стране.

Он ведет деловую программу Quest Means Business, выходящую пять раз в неделю, и ведет программы CNN Business Traveller, The Express и Quest World of Wonder.

Он получил образование в государственной общеобразовательной школе Раундхей в Лидсе, затем в колледже Эйрдейл и Уорфедейл и в Университете Лидса, где в 1983 году получил степень бакалавра права и был призван в коллегию адвокатов. 1983–1984 учебный год он провел в Соединенных Штатах в Университете Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, где он был директором отдела новостей овостей радиостанции WRVU.

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