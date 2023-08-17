экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Международный бизнес-журналист и ведущий CNN Ричард Квест сообщает из Монголии

CentralAsia (MNG) -  Ричард Квест (Richard Quest), международный бизнес-журналист CNN и ведущий программы Quest Means Business, прибыл в Монголию.

Ричард Остин Квест (родился 9 марта 1962 г.) — британский журналист и непрактикующий адвокат, работающий ведущим новостей на CNN International. Он также является главным редактором CNN Business.

Во время своего пребывания в Монголии Ричард Квест начал транслировать информацию с целью подготовки новостей, отчетов и программ об экономической среде, иностранных инвестициях и возможностях сотрудничества, а также узнавать о новых событиях в нашей стране.

Он ведет деловую программу Quest Means Business, выходящую пять раз в неделю, и ведет программы CNN Business Traveller, The Express и Quest World of Wonder.

Он получил образование в государственной общеобразовательной школе Раундхей в Лидсе, затем в колледже Эйрдейл и Уорфедейл и в Университете Лидса, где в 1983 году получил степень бакалавра права и был призван в коллегию адвокатов. 1983–1984 учебный год он провел в Соединенных Штатах в Университете Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, где он был директором отдела новостей овостей радиостанции WRVU.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com