Фонды Сороса сворачивают программы в Евросоюзе, но продолжат деятельность в Кыргызстане, Украине и Молдове

Джордж Сорос

CentralAsia (CA) - Фонды Сороса сворачивают программы в Евросоюзе, пишет Би-би-си.

Руководство фондами 93-летний Сорос недавно передал младшему сыну Александру, и тот инициировал перестройку фонда с активами в $25 млрд.

В рамках этой перестройки «Открытое общество» практически полностью прекратит финансирование проектов в 27 странах Евросоюза с населением 450 млн человек, но продолжит поддерживать гражданское общество на периферии Европы, сообщили СМИ со ссылкой на внутреннюю переписку между руководством в Америке и фондами в Венгрии, на родине Сороса.

В ЕС и так всё в порядке с механизмами защиты демократии, решило новое руководство фондов Сороса. И пообещало не забывать об остальной Европе и ее окрестностях.

«Мы продолжим поддерживать права человека, демократию и подотчетность власти в регионе, особенно в Украине, Молдове, Кыргызстане и на Балканах, через сеть наших национальных фондов», - цитируют агентства представителя фондов Сороса.

Как именно будет выглядеть новая структура грантов, станет ясно только через несколько месяцев. Когда о ней было объявлено в середине июля, продолжатели дела Сороса пообещали, что текущие проекты доведут до конца, а вот новых почти не будет с октября 2023 по февраль 2024 года.