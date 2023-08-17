Монголия импортировала 26,2 тыс.тонн риса на сумму $16,3 млн из 14 азиатских стран

CentralAsia (MNG) - С января по июль Монголия импортировала 26,2 тысячи тонн риса из 14 азиатских стран на сумму 16,3 миллиона долларов США.

Хотя внутреннее потребление риса, считающегося стратегически важным продуктом, с каждым годом увеличивается, оно по-прежнему на 100 процентов зависит от импорта. Однако некоторые работы в области домашнего выращивания все же ведутся.

Главное таможенное управление сообщило, что цена на импортный рис резко возросла за последние четыре года. Импорт риса на сумму 33,7 миллиона долларов США в 2022 году представляет собой увеличение на 16,2 процента по сравнению с предыдущим годом и на 42,7 процента по сравнению с 2019 годом.

По состоянию на первые семь месяцев 2023 года Монголия импортировала 26,2 тысячи тонн риса из 14 азиатских стран на сумму 16,3 миллиона долларов США. Большая часть из них, 77 процентов, поступила из Китая и 13 процентов из Вьетнама.

Основные страны-экспортер риса сокращают свои поставки, что напрямую влияет на рост цен. Например: из-за изменения климата и геополитической ситуации азиатские страны начали создавать резервы внутри страны.

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