В Монголии инфляция достигла 9,2% в июле, снизившись на 7,2% в годовом исчислении

CentralAsia (MNG) - В июле 2023 года рост цен на потребительские товары и услуги увеличился на 9,2 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По сравнению с концом предыдущего года инфляция увеличилась на 6,8 процента и снизилась на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В Улан-Баторе годовая инфляция составляет 9,4 %, в разрезе провинций самая низкая инфляция в Говь -Алтае (6,6 %), а самая высокая - в аймаке Сэлэнгэ (10,4 %).

Уровень национальной инфляции увеличился на 16,4 процента в июле предыдущего года, а в июле 2023 года он достиг 9,2 процента, что на 7,2 процента меньше, чем в предыдущем году.

Цены на импортные товары увеличились на 35,2 %, что способствовало росту инфляции на 3,2 %.

Отмечается, что на показатель инфляции напрямую повлияло повышение цен на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду на 14,4 %, на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,5 %, на лекарственные препараты и медицинские услуги на 7,6 %.

Центробанк прогнозирует, что к концу 2023 года ВВП Монголии вырастет на 5 %.

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