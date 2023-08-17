В Монголии проходит международный скульптурный симпозиум «MongolianArt»

CentralAsia (MNG) - Международный симпозиум по скульптуре «MongolianArt» впервые проводится в Монголии с участием художников из семи стран, таких как Монголия, Германия, Италия, Испания, Болгария, Эстония и Южная Корея.

Скульпторы будут создавать свои работы в комплексе «Гуру-Эко», расположенном в Тэрэлжи, до 21 августа, а выставка крупных работ «Публичное искусство-городская скульптура», созданных во время симпозиума, будет представлена ​​в галерее Хаан и на площади банка Хаан с 24 августа по 30 сентября.

Мероприятие проводится в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Германией в 2024 году и 10-летия сотрудничества NordArt и Монголии.

Скульптурный симпозиум будет проходить каждые три года.

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