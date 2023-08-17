«Международная выставка импорта и экспорта – 2023» состоится завтра в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 18-20 августа в Международном выставочном зале «Мишээл-Экспо» будет организована «Международная выставка импорта и экспорта – 2023» с целью представления на монгольский рынок международных импортных и экспортных товаров, представления потребителям качественных заводов и продукции, соответствующих международным стандартам, и расширения делового партнерства.

Основное значение выставки заключается в том, чтобы международные компании, участвующие в выставке, расширили деловое сотрудничество и представили свою продукцию на монгольском рынке.

Также данная выставка является важным стимулом для официальных дистрибьюторов и предприятий-импортеров представить общественности свои товары и продукцию, соответствующие международным стандартам качества.

В этом году для презентации своей продукции и услуг прибыли более 30 предприятий из Китая, участвуют более 40 отечественных дистрибьюторов.

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