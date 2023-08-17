Состоится ежегодный фестиваль монгольской кухни «UB Food Festival 2023»

CentralAsia (MNG) - «UB Food Festival 2023» проводится уже девятый год. Мероприятие пройдет 18-20 августа на главной площади столицы Монголии.

Цели фестиваля — познакомить горожан и туристов с монгольской национальной едой, создать городские туристические продукты и инновационные услуги, отвечающие потребностям туристов, повысить культуру гостеприимства и распространить городскую культуру.

Также в рамках фестиваля лучшие повара нашей столицы будут соревноватьтся в своих кулинарных способностях. Среди посетителей проведут конкурсы «Кто съест больше бургеров и хотдогов?». Пройдут такие культурные программы, как «Праздник айрага (кумыса)», «С папой» и «Праздник мороженого».

В фестивале примут участия все столичные рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания. Они угостят посетителей своими вкусными блюдами и десертами.

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