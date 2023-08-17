Фестиваль «Нуудэлчин» (Кочевник) пройдет в выходные под Улан-Батором

CentralAsia (MNG) - Фестиваль «Нуудэлчин» (Кочевник) пройдет в выходные дни, стоимость проезда на автобусе составит 800 тугриков (примерно 23 рублей).

Фестиваль мировой культуры «Нуудэлчин» пройдет 18-20 августа в предгорьях Тайж Хайрхан улан-баторского столичного района Налайх.

В рамках фестиваля пройдет выставка культурных произведений 21 аймаков. Люди, приехавшие на фестиваль, также могут приобрести изделия традиционных ремесел, многонациональные продукты и напитки (корейские, китайские, кыргызские, узбекские, индийские, французские, турецкие и грузинские) и брендовые товары.

Кроме того, будет работать станция «Айраг» (Кумыс), и люди будут смотреть и участвовать в обрядах изготовления айрагов и представлениях наследников аймаков Архангай Булган, Дундговь, Өвөрхангай и Төв, дегустации айрагов. Будут организованы и другие интересные мероприятия, такие как конные скачки.

В дни фестиваля 18, 19 и 20 августа общественный транспорт будет курсировать от главной площади Улан-Батора до Тайж Хайрхан с 7:30 до 21:30. Стоимость билета 800 тугриков (примерно 23 рублей).

Фестиваль «Нуудэлчин» (Кочевник) пройдет в выходные дни, стоимость проезда на автобусе составит 800 тугриков (примерно 23 рублей).

Фестиваль мировой культуры «Нуудэлчин» пройдет 18-20 августа в предгорьях Тайж Хайрхан улан-баторского столичного района Налайх.

В рамках фестиваля пройдет выставка культурных произведений 21 аймаков. Люди, приехавшие на фестиваль, также могут приобрести изделия традиционных ремесел, многонациональные продукты и напитки (корейские, китайские, кыргызские, узбекские, индийские, французские, турецкие и грузинские) и брендовые товары.

Кроме того, будет работать станция «Айраг» (Кумыс), и люди будут смотреть и участвовать в обрядах изготовления айрагов и представлениях наследников аймаков Архангай Булган, Дундговь, Өвөрхангай и Төв, дегустации айрагов. Будут организованы и другие интересные мероприятия, такие как конные скачки.

В дни фестиваля 18, 19 и 20 августа общественный транспорт будет курсировать от главной площади Улан-Батора до Тайж Хайрхан с 7:30 до 21:30. Стоимость билета 800 тугриков (примерно 23 рублей).

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