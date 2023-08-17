Nas Daily выпустит 6 тематических контентов о Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 2023-2025 годы объявлены «Годами посещения Монголии». В рамках этого мероприятия министр культуры и министерство окружающей среды и туризма организуют 19 августа в Улан-Баторе мероприятие создателей международного контента Nas Summit-2023.

В мероприятии «Nas Summit-2023» в качестве спикеров примут участие более 20 международных создателей контента, а общее количество подписчиков этих создателей контента составляет около 300 миллионов человек. Они посетят нашу страну и посетят фестиваль Нуудельчин 2023, который знакомит с монгольским культурным наследием и традициями. Кроме того, примет участие Nas Daily, у которого более 40 миллионов подписчиков в социальных сетях, и его команда.

Гости мероприятия прибыли в Улан-Батор.

Нусейр Ясин, основатель Nas Daily, выпустит материалы по 6 темам о Монголии. А первое видео с участием монгольских женщин вышло вчера, и его посмотрели в общей сложности 70 миллионов человек.

Этот саммит предоставит создателям местного контента прекрасную возможность наладить международное сотрудничество и выйти на одну сцену с создателями международного контента.

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