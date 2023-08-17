Президента Таджикистана в аэропорту Хорога встретили танцами

CentralAsia (TJ) - Во второй половине дня, 16 августа, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области – Хорог.

«Славные и гостеприимные жители Хорога встретили Главу государства в аэропорту «Крыша мира» с особой теплотой, искренностью и радостью.

Для достойной встречи высокопоставленного гостя представители искусства и ремёсел области разработали и представили на высоком художественном уровне красочную культурную программу, которая воспевала мир и стабильность, уникальные заслуги выдающегося сына таджикского народа.

Следует особо отметить, что каждый приезд Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в города и районы Горно-Бадахшанской автономной области является предвестником радости, созидания и благоустройства», - сообщает пресс-служба президента.

Эмомали Рахмон совершает рабочую поездку по населенным пунктам Горно-Бадахшанской автономной области.

В Хороге он сдал в эксплуатацию госпиталь-поликлинику Управления Министерства внутренних дел, дал старт деятельности предприятия по производству обуви ОсОО «Сандал», посетил выставку продукции обувного предприятия, сдал в эксплуатацию предприятие по производству мебели, посетил выставку продукции мебельного цеха.

До этого ради «Оозоди» писало, что прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области потребовала вернуть государству земельный участок в Хороге, на котором построен Университет Центральной Азии. Эта земля была приобретена Сетью Ага Хана по Развитию (AKDN) в конце 90-х годов прошлого века, и сейчас власти утверждают, что купля-продажа была не совсем законной.

В июне был закрыт лицей Ага Хана в Хороге. Ранее отель Serena Khorog INN, принадлежавший Фонду Ага Хана по экономическому развитию AKFED, был национализирован и передан администрации ГБАО.

В прошлом году власти ГБАО передали в государственную собственность городской парк Хорога, принадлежащий Фонду Ага Хана. Источники Радио Озоди сообщают, что прокуратура ГБАО обратилась с иском в суд и по поводу национализации Медицинского центра Фонда Ага Хана в хорогской махалле Бархоруг.

Радио «Озоди» предположило, что власти изменили свое отношение к организациям сети Ага Хана в Таджикистане после событий мая-июня прошлого года в ГБАО. В результате акций протеста в городе Хорог и Рушанском районе власти задержали десятки человек, многие из них приговорены к длительным срокам заключения.

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