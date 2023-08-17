Сардор Умурзаков стал советником президента Мирзиеёва по особым поручениям
- Узбекистан, политика
- 17:00, 17 августа 2023
- Просмотров: 532
CentralAsia (UZ) - Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва по особым поручениям.
Как сообщает пресс-служба главы государства РУз, в связи с этим он освобожден от должности руководителя Администрации президента РУз.
- Сардору Умурзакову 46 лет. Он окончил Ташкентский государственный экономический университет, учился на магистратуре университета Рединга (Великобритания), имеет степень доктора наук (PhD).
- Долгое время он работал в банковской системе Узбекистана и за рубежом — в Европейском банке реконструкции и развития (Лондон, Великобритания), а также в структуре финансовых органов, в частности на руководящих постах казначейства Министерства финансов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.