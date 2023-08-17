Сардор Умурзаков стал советником президента Мирзиеёва по особым поручениям

CentralAsia (UZ) - Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва по особым поручениям.

Как сообщает пресс-служба главы государства РУз, в связи с этим он освобожден от должности руководителя Администрации президента РУз.

Сардору Умурзакову 46 лет. Он окончил Ташкентский государственный экономический университет, учился на магистратуре университета Рединга (Великобритания), имеет степень доктора наук (PhD).

Долгое время он работал в банковской системе Узбекистана и за рубежом — в Европейском банке реконструкции и развития (Лондон, Великобритания), а также в структуре финансовых органов, в частности на руководящих постах казначейства Министерства финансов.