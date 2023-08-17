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Сардор Умурзаков стал советником президента Мирзиеёва по особым поручениям

CentralAsia (UZ) -  Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва по особым поручениям.

Как сообщает пресс-служба главы государства РУз, в связи с этим он освобожден от должности руководителя Администрации президента РУз.

  • Сардору Умурзакову 46 лет. Он окончил Ташкентский государственный экономический университет, учился на магистратуре университета Рединга (Великобритания), имеет степень доктора наук (PhD).
  • Долгое время он работал в банковской системе Узбекистана и за рубежом — в Европейском банке реконструкции и развития (Лондон, Великобритания), а также в структуре финансовых органов, в частности на руководящих постах казначейства Министерства финансов.
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