Бригада «Азов» восстановилась и уже выполняет боевые задания, - Нацгвардия Украины

// Азов

CentralAsia (CA) - Бригада специального назначения «Азов» уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания в Луганской области, сообщила заместитель директора Департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии Николай Уршалович.

«Легендарная бригада специального назначения «Азов» возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества», - цитирует его РБК-Украина.

Уршалович добавил, что воины «Азова» надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику «сокрушительные потери» в живой силе и технике.

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и путепрокладчик «Бат-2» российских военных.

При этом, как отметил Уршалович, обе цели были поражены прямым попаданием.

После оцепления россиянами Мариуполя в начале марта 2022 года украинские военные переместились на территорию металлургического завода «Азовсталь». Там они вели оборону до середины мая, а в середине мая командиры получили приказ выходить из «Азовстали», чтобы сохранить жизнь бойцов. Военные и гражданские выходили партиями в течение 5 дней.

22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 - бойцы «Азова». Тогда же при посредничестве Турции из плена были освобождены и пять командиров. Их освобождение предполагало, что они будут находиться в Турции до конца войны.

Однако 8 июля из Турции в Украину вернулись командир «Азова» Денис Прокопенко «Редис», его заместитель Святослав Паламарь «Калина», и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский «Волина», старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

В середине июля Прокопенко объявил о возвращении на службу.