В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации
- Узбекистан, политика
- 17:31, 17 августа 2023
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CentralAsia (UZ) - В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.
Указом президента Умурзаков Сардор Уктамович освобожден от должности рукапа и назначен на должность советника президента по особым поручениям.
Бекенов Сунатулла Хусанович освобожден от должности помощника руководителя Администрации президента.
Рахимов Фуркат Жалолович освобожден от должности заведующего сектором по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений Администрации исполнительного аппарата Администрации.
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