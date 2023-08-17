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В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации

CentralAsia (UZ) -  В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Указом президента Умурзаков Сардор Уктамович освобожден от должности рукапа и назначен на должность советника президента по особым поручениям.

Бекенов Сунатулла Хусанович освобожден от должности помощника руководителя Администрации президента.

Рахимов Фуркат Жалолович освобожден от должности заведующего сектором по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений Администрации исполнительного аппарата Администрации.

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