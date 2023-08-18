Мы полностью поддержим ввод НПЗ в срок, — вице-спикер Монголии

CentralAsia (MNG) - Вчера заместитель Председателя Великого Государственного Хурала Монголии Мөнхбаатар Лхагва принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Монголии М.П. Сингх.

В начале встречи заместитель Председателя Великого Государственного Хурала Мөнхбаатар Лхагва отметил, что крупные проекты и программы вносят существенный вклад в обогащение Стратегического партнерства между Монголией и Индией новым содержанием, и развитие идет интенсивно, и поздравил индийских партнеров с 76-летием независимости Республики Индия. На встрече стороны обсудили ход реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода и обменялись мнениями.

С учетом времени, затрачиваемого на инженерные работы каждого объекта НПЗ, строительные работы делятся на 4 части: ЕРС-01, ЕРС-02, ЕРС-03 и ЕРС-04 (ЕРС: Engineering-Procurement-Construction). В 2021 году стартовали комплексные работы ЕРС-01 или строительство нетехнологических зданий. В течение этого года ведутся работы по его сдаче. В 2022 году был выбран подрядчик на комплексные работы EPC-02 и 03 и строительство нефтепровода, и контракт был подписан. В настоящее время проектные работы находятся в завершающей стадии, а строительные работы на заводской площадке официально стартовали в апреле этого года. Посол М.П. Сингх представил объявление о проведении тендера по выбору подрядчика по строительству комплекса EPC-04. Он отметил, что министр финансов Монголии и Эксимбанк Республики Индии подписали новое кредитное соглашение по проектам ЕРС-01, ЕРС-02, ЕРС-03 по строительству нефтеперерабатывающего завода в Монголии и отложили кредит погашение до 2030 года.

Генеральный директор Engineers India Limited Вартика Шукла заявил, что в связи с пандемией и международной геополитической ситуацией рост цен на материалы, машины и оборудование на мировом рынке влияет на общие инвестиционные расходы проекта. В связи с необходимостью решения вопроса о дополнительном финансировании выполнения комплекса работ ЕРС-04 она попросила парламент поддержать их начинания.

С завершением строительства нефтеперерабатывающего завода Монголия избавится от зависимости от импорта топлива, а в стране будет создана новая отрасль нефтехимии, сокращающая внешнеторговый дефицит. Заместитель Председателя Великого Государственного Хурала Монголии Мөнхбаатар Лхагв подчеркнул, что Парламент будет полностью поддерживать и уделять внимание созданию благоприятной правовой среды и координации соответствующих институтов в целях успешной реализации проекта, являющегося символом сотрудничества. между двумя странами.

источник: пресс-служба парламента Монголии

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