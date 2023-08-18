Правительство Монголии обсудило проект градостроительства и землепользования

CentralAsia (MNG) - Пока правовая база не будет обновлена, решения о владении или использовании земли в Улан-Баторе вынесено не будет.

Правительство Монголии обсудило и утвердило проект постановления о некоторых мерах, которые необходимо принять в Улан-Баторе в связи с предотвращением опасности стихийных бедствий, оказанием помощи при стихийных бедствиях, городским планированием и землепользованием.

Постановление предусматривает принятие мер по разработке проектов Закона о земельном пакете и других соответствующих законов для обеспечения баланса безопасности человека, общих интересов, окружающей среды и экологии, зеленого развития, экономического и социального развития в отношении генерального планирования, землеустройства, использование и городское строительство Улан-Батора и вынесение на осеннюю сессию Великого Государственного Хурала (ВГХ) 2023 года для обсуждения. Соответствующим министрам было поручено разработать проект закона о функционировании Агентства землеустройства и землеустройства, геодезии и картографии в рамках полномочий премьер-министра и представить его в ВГХ вместе с проектом закона о бюджете на 2024 год. До принятия законопроектов и постановлений поручено не принимать никаких решений о владении или использовании новых земель в пределах Улан-Батора.

Поручено в нарушение законодательства изучить все вопросы владения и пользования землей, строительства зданий на землях специального назначения, землях общего пользования, землях дорог и сетей, землях лесов и водоемов и их охранных зонах, принять меры по организации меры по высвобождению земель в соответствии с соответствующими законами и правилами.

Поручено проработать вопросы переселения семей и предприятий, поселившихся в зонах затопления, привлечения к ответственности должностных лиц, предоставивших земельные участки с нарушением законодательства, усиления ответственности за самовольное поселение в охранной зоне, засыпки дамб и каналов мусором и строительного мусора и строительных конструкций путем перекрытия дамб и каналов, проведения международной специализированной организацией оценки риска бедствий на уровне города, рассмотрения вопроса об изъятии земель с водоемами, ручьями и их охранными зонами в государственное специальное пользование и внесения проекта постановления для рассмотрения на заседании Кабинета Министров.

Было отражено включение в годовой государственный бюджет расходов, которые необходимо понести на этапах предотвращения бедствий, защиты, планирования и осуществления действий и мер реагирования в чрезвычайных ситуациях, обеспечения готовности, решения необходимых инвестиций для укрепления бюджета, техники, оборудования, и кадровый потенциал организаций по чрезвычайным ситуациям, улучшить деятельность по объявлению и отчетности о стихийных бедствиях, доставке сигналов и предупреждающей информации.

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