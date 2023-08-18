Премьер-министр Монголии возглавит Национальный комитет по градостроительству и землеустройству

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр возглавит Национальный комитет по возрождению городов и сельских районов, региональному развитию, городскому планированию и землеустройству.

Национальный комитет по возрождению городов и сельских районов, региональному развитию, городскому планированию и землеустройству будет создан в рамках полномочий премьер-министра.

В связи с непрекращающимися дождями в Улан-Баторе, которые привели к наводнениям по рекам Сэлбэ и Дунд-Гол, а также по автодороге Дарь-Эх, поставив под угрозу жизнь, здоровье и имущество людей, было сочтено целесообразным разобраться с проблемой хаотичных и незапланированное предоставление земли и концентрация зданий с привлечением ученых, исследователей и специалистов, а также на основе исследований и анализа международных и профессиональных организаций, комплексно решают вопросы землеустройства, градостроительства и развития.

Кабинет министров решил создать этот Национальный комитет для решения проблем зданий и сооружений, не отвечающих требованиям возрождения города и деревни, регионального развития и градостроительства, которые включены в «Политику нового возрождения».

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