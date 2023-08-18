На совещании министр Учрал представил ход операции «Стекло»

Министр цифрового развития и связи Учрал Ням-осор

CentralAsia (MNG) - В рамках операции «Стекло» на сайт www.shilen.gov.mn загружено 8404 заключения Госкомиссии.

Операция «Стекло» - обеспечение прозрачности деятельности государственных организаций, ликвидация бюрократии, открытость всех видов отбора; общественный контроль за госкомпаниями, формирование квалифицированных управленческих команд, создание этичной и честной конкурентной среды.

Министр цифрового развития и связи Учрал Ням-осор представил на заседании Кабинета Министров заключения Эксплуатации «Стекло» и Государственной комиссии по вводу в эксплуатацию зданий и сооружений, а также информацию о зданиях и их собственниках. Министерство строительства и градостроительства разместило на сайте www.shilen.gov.mn 8404 заключения Государственной комиссии за 2008-2023 годы.

В рамках операции «Стекло» в мае прошлого года было выявлено, кто, когда, кому, по какому поводу, с какой целью и сколько земли был предоставлен в течение 23 лет. Министр Учрал сообщил, что название, состав и архитектурно-планировочная информация Государственной комиссии по вводу в эксплуатацию зданий и сооружений обнародованы, и все процессы от предоставления земельных участков до ввода в эксплуатацию зданий и сооружений теперь находятся под непосредственным контролем общественности.

Губернаторам 21 аймаков и Улан-Батора поручено в полной мере отразить в единой цифровой системе egazar.gov.mn информацию о постановлениях о предоставлении, аннулировании, передаче и продлении прав землепользования и владения, а также информацию о заключениях Государственной комиссии по вводу в эксплуатацию зданий и сооружений и Министру строительства и градостроительства поручено принять меры по созданию условий для создания и открытого опубликования единой архитектурно-планировочной базы данных соответственно.

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