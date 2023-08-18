На ликвидацию ущерба от стихийных бедствий будет потрачено более ₮1 млрд
- Монголия, происшествия
- 5:34, 18 августа 2023
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CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 16 августа 2023 года Кабмин принял следующее решение.
В Государственную специальную комиссию поступили запросы от министерств, ведомств, провинциальных специальных комиссий и граждан по урегулированию расходов, связанных с ликвидацией ущерба, причиненного стихийными бедствиями, такими как пожары и наводнения.
На основании обращений утверждено выделение ТМЦ, подлежащих выпуску из государственных резервов, а из Государственного резервного фонда будет выделено более 1 миллиарда 820 миллионов тугриков.
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