На ликвидацию ущерба от стихийных бедствий будет потрачено более ₮1 млрд

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании 16 августа 2023 года Кабмин принял следующее решение.

В Государственную специальную комиссию поступили запросы от министерств, ведомств, провинциальных специальных комиссий и граждан по урегулированию расходов, связанных с ликвидацией ущерба, причиненного стихийными бедствиями, такими как пожары и наводнения.

На основании обращений утверждено выделение ТМЦ, подлежащих выпуску из государственных резервов, а из Государственного резервного фонда будет выделено более 1 миллиарда 820 миллионов тугриков.

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