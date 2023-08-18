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Платежный баланс Монголии показал прибыль в размере $474,9 млн

CentralAsia (MNG) -  Платежный баланс Монголии имел дефицит в размере ₮1,1 млрд в первой половине прошлого года, но по предварительным данным за первую половину этого года прибыль составила $474,9 млн.

Предварительные показатели за первое полугодие этого года увеличились примерно на 1,5 миллиарда долларов США по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Также за первые шесть месяцев 2023 года общий оборот внешней торговли увеличился на 2,5 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,8 млрд долларов США. На рост общего оборота внешней торговли в основном повлиял экспорт. В частности, экспорт увеличился на 2,2 миллиарда долларов США, а импорт – на 325 миллионов долларов США.

По итогам первого полугодия прибыль внешнеторгового баланса увеличилась на 1,4 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и прибыль составила 2,8 млрд долларов США.

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