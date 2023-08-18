Количество пассажиров, въезжающих в Монголию, увеличилось в 3,7 раза

CentralAsia (MNG) - В первом полугодии текущего года границу Монголии пересекли 2 117,7 (двойной счет) тысяч пассажиров, что на 1 542,8 (3,7 раза) тысяч больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За тот же период границу пересекло 1059,1 тыс. пассажиров, 811,7 тыс. (76,6%) граждан Монголии, 247,4 тыс. (23,4%) граждан иностранных государств. Количество въехавших через границу иностранцев (247,4 тыс.) на 168,3 тыс. человек или в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Национального статистического управления, 88,1% из них приехали на срок до 30 дней, 2,8% на 30-90 дней и 9,1% на 90 и более дней.

Среди въехавших в страну иностранцев взрослых было 231,6 тыс. (93,6%), детей - 15,8 тыс. (6,4%), мужчин - 144,2 тыс. (58,3%), женщин - 103,2 тыс. (41,7%). Из этих пассажиров 49,9% прибыли из Европы, 44,9% — из Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 2,9% — из США, 1,2% — с Ближнего Востока и 1% — из Южной Азии и Африки. Пассажиры из России составляют 43,9% иностранцев, 19,7% из Китая, 15% из Южной Кореи, 3,1% из Казахстана, 2,5% из Японии, 2,4% из США и 13,4% из других стран.

Количество туристов, пересекших границу в первом полугодии текущего года, достигло 226,8 тыс., что на 153,2 тыс. или в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество туристов из России увеличилось на 68,1 тыс. или в 2,9 раза, из Китая на 33,7 тыс. или в 10 раз, из Южной Кореи на 27,2 тыс. или в 4,1 раза, а из Японии на 4,6 тыс. или в 4,4 раза.

источник: 24tsag.mn

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