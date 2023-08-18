В Монголии увеличилась денежная масса и снизилась инфляция

CentralAsia (MNG) - Вчера был представлен июльской отчет Нацстаткома. Инфляция в июле составила 9,2 процента, а реальный доход домохозяйств — 1,2 миллиона тугриков. Из приведенной выше статистики видно, что экономика Монголии не только преодолела трудные времена, но и начинает восстанавливаться.

Доходы сектора общественного питания в первом полугодии 2023 года достигли 588,8 млрд тугриков, что на 104 млрд или 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это произошло за счет того, что доходы ресторанов увеличились на 66,4 (21,6%) млрд тугриков, а доходы столовых увеличились на 32,5 (74,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход отрасли общественного питания достиг 115,9 млрд тугриков в июне 2023 года, увеличившись на 5,1 (4,6%) млрд тугриков по сравнению с предыдущим месяцем.

Доход гостиничной индустрии в первой половине 2023 года составит 221 млрд тугриков, что на 61 млрд или 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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