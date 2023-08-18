Президент Узбекистана принял главу МИД Казахстана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, находящегося в РК с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, их наполнения новым практическим содержанием.

Шавкат Мирзиеев отметил достигнутый в последние годы высокий уровень двустороннего сотрудничества, в том числе осуществляемые плодотворные контакты на уровне парламентов, правительств, региональных администраций, общественности и бизнеса.

Действуют совместные Межправительственная комиссия и Рабочая группа. Растут объемы товарооборота и масштабы кооперации ведущих предприятий наших стран. Регулярно проводятся культурно-гуманитарные мероприятия.

В ходе встречи особое внимание было уделено дальнейшей интенсификации политических контактов, принятию мер по ускорению проектов в стратегических отраслях экономики, расширению программ гуманитарного обмена, а также укреплению добрососедства и партнерства в регионе Центральной Азии.