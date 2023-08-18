Ночью на здание в центре Москвы упал дрон
- Азия и мир, происшествия
- 9:52, 18 августа 2023
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CentralAsia (CA) - 18 августа около 04:00 была предпринята террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области.
Как сообщило Минобороны России, дрон после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы.
Жертв и возгораний нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин написали, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.
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