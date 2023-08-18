экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ночью на здание в центре Москвы упал дрон

CentralAsia (CA) -  18 августа около 04:00 была предпринята террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области.

Как сообщило Минобороны России, дрон после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы.

Жертв и возгораний нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин написали, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com